Четыре участка для голосования по поправкам открылись на Украине

На Украине утром 1 июля открылись четыре участка для голосования по внесению поправок в Конституцию России.

Об этом сообщили в российском посольстве в украинской столице.

"Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя", — рассказал ТАСС со ссылкой на дипломатов.

Сообщается, что принять участие в голосовании можно в самом посольстве, а также в генконсульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове.