На Украине утром 1 июля открылись четыре участка для голосования по внесению поправок в Конституцию России.
Об этом сообщили в российском посольстве в украинской столице.
"Все четыре избирательных участка для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации открылись вовремя", — рассказал ТАСС со ссылкой на дипломатов.
Сообщается, что принять участие в голосовании можно в самом посольстве, а также в генконсульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове.
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