Белоруссия просит соседей открыть границы

Власти стран, граничащих с Белоруссией, должны открыть границы. Республика готова восстанавливать международные связи, туризм и экономику.

Такое заявление сделал вице-премьер страны Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем, а экономику удалось удержать от падения благодаря вовремя предпринятым комплексным мерам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос журналистов, когда страна откроет границы, ответил "Не знаю". Сам он недавно впервые выехал за пределы родины и посетил с рабочими визитами Сербию и Белоруссию.

Президент Белоруссии заявил, что единственный экономический и политический союзник России — это Белоруссия. Александр Лукашенко уверен, что российские власти не готовы потерять республику, так как "она слишком важна для благополучия России". Он подчеркнул, что потеря Белоруссии нанесет внутренней политике России сильнейший удар.

С 1 июля границы открывает Европа. Правда, ни граждане России, ни Белоруссии поехать пока туда не смогут.