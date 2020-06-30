Спецслужбы Молдавии обнаружили подпольный завод по производству вертолетов. Произведенные летательные аппараты использовали для контрабанды и других криминальных дел.
"На берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с маркой Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ", — сообщили в Генеральной прокуратуре республики.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.