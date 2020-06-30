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Эксперт: США успешно решили проблему падения доходов граждан

Мир

В США в разгар коронавируса снизился уровень бедности. До 22 мая власти выплатили гражданам пособие на сумму $257 миллиардов. Плюс американцы получили $140 миллиардов по программе страхования от безработицы. Принятые меры позволили всего за четверть текущего года увеличить доходы граждан более чем на 10%.

О том, удастся ли властям США закрепить достигнутый результат, а также о том, какие меры поддержки получили россияне, рассказал заведующий кафедрой экономики и промышленности в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова Андрей Быстров.

"Прогнозы — вещь неблагодарная. То, что жизненный уровень вырос, доходы выросли — это хорошо. Будем надеяться, что это надолго. Я считаю, что Соединенные Штаты могут себе это позволить. Конечно, стоит отметить, что это временное явление. Но, я полагают, что все связано и с предвыборной кампанией. Но в целом, можно оценить как положительные шаги с точки зрения поддержки своего населения.

Какую поддержку оказали россиянам?

Российские власти тоже оказали поддержку семьям с детьми, освободили предпринимателей от налогов. Но у США это получилось более эффективно.

Это связано с тем, Соединенные Штаты — богатая страна, там много денег в бюджете. Они оказали действенные меры поддержки своим гражданам, а также большим корпорациям.

У нас в основном помощь из бюджета получили большие корпорации, госкорпорации и связанные с ними структуры, а население ограничилось минимумом.

Что касается ситуации с малым и средним бизнесом, то нужно сказать, что сейчас многие компании находятся в очень сложном финансовом положении. К концу года, скорее всего, большая часть предприятий малого и среднего бизнеса закроется", — заключил эксперт.

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