Эксперт: США успешно решили проблему падения доходов граждан

В США в разгар коронавируса снизился уровень бедности. До 22 мая власти выплатили гражданам пособие на сумму $257 миллиардов. Плюс американцы получили $140 миллиардов по программе страхования от безработицы. Принятые меры позволили всего за четверть текущего года увеличить доходы граждан более чем на 10%.

О том, удастся ли властям США закрепить достигнутый результат, а также о том, какие меры поддержки получили россияне, рассказал заведующий кафедрой экономики и промышленности в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова Андрей Быстров.