Евросоюз не открыл границы для россиян

Граждане России, США и Бразилии пока не смогут поехать в Европу. Эти страны не попали в список разрешенных.

Границы Евросоюз откроет уже завтра, 1 июля.

"Сегодня Совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями условий по итогам оценки эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении Совета Евросоюза.

С рядом ограничений в Европу смогут поехать даже граждане Китая. Также въезд открыт для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая. Разрешение будет согласовано, если оно взаимно и страны также откроют въезд для европейцев. Жителей Анторры, Сан-Марино, Ватикана и Монако будут рассматривать как резидентов Евросоюза.

Список стран будут пересматривать раз в две недели. Он может как расширяться, так и сокращаться.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Эстонии зафикисровали рост туристов из соседних стран.