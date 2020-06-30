На территории Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов Russia Today. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии.
Решение о блокировке принято в связи с тем, что владельцем RT является Дмитрий Киселев, который находится под санкциями Евросоюза. Примечательно, что Киселев не имеет никакого отношения к RT, а владеет другим СМИ — МИА "Россия сегодня".
"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС", — утверждает председатель совета Ивар Аболиньш.
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