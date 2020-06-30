Вещание семи телеканалов Russia Today запретили в Латвии

На территории Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов Russia Today. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии.

Решение о блокировке принято в связи с тем, что владельцем RT является Дмитрий Киселев, который находится под санкциями Евросоюза. Примечательно, что Киселев не имеет никакого отношения к RT, а владеет другим СМИ — МИА "Россия сегодня".