Медики Парижа вышли на акцию протеста

Акция протеста проходит в Париже. Ее организовали медицинские работники.

Они требуют повышения зарплат. Также, по их мнению, необходимо увеличить количество медицинского персонала и прекратить сокращать количество койкомест в больницах.

Медики двигаются по городу, акция проходит мирно. Конечной точкой станет площадь неподалеку от министерства здравоохранения Франции. Безопасность контролируют многочисленные полицейские и жандармы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во французском Дижоне несколько дней подряд проходили беспорядки на улицах. Здесь столкнулись две крупные диаспоры — чеченская и выходцев из бывших африканских колоний. Причиной вспышки стало избиение 16-летнего чеченского юноши. Отомстить за мальчика приехали чеченцы со всех уголков Франции. Отмечается, что арабская группировка является наркоторговцами. За несколько дней полиция арестовала десятки преступников.