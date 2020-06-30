Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Пьяная хабалка": Миро оценила безнаказанность Волочковой
Президент Абхазии рассказал, как голосовал по Конституции
Вещание семи телеканалов Russia Today запретили в Латвии
Новая концепция отдыха и выгодные пакетные туры на "Роза Хутор"
Си Цзиньпин подписал скандальный закон о нацбезопасности в Гонконге
Эндокринолог: "Связь между коронавирусом и диабетом не доказана"
На Украине недовольны визитом депутатов Европарламента в Крым
"Химки" всё же будут выступать в РПЛ в следующем сезоне
Лукашенко рассказал, когда начнется новая война

Медики Парижа вышли на акцию протеста

Мир » Европа » Евросоюз

Акция протеста проходит в Париже. Ее организовали медицинские работники.

Они требуют повышения зарплат. Также, по их мнению, необходимо увеличить количество медицинского персонала и прекратить сокращать количество койкомест в больницах.

Медики двигаются по городу, акция проходит мирно. Конечной точкой станет площадь неподалеку от министерства здравоохранения Франции. Безопасность контролируют многочисленные полицейские и жандармы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что во французском Дижоне несколько дней подряд проходили беспорядки на улицах. Здесь столкнулись две крупные диаспоры — чеченская и выходцев из бывших африканских колоний. Причиной вспышки стало избиение 16-летнего чеченского юноши. Отомстить за мальчика приехали чеченцы со всех уголков Франции. Отмечается, что арабская группировка является наркоторговцами. За несколько дней полиция арестовала десятки преступников.

Последние материалы
Президент Абхазии рассказал, как голосовал по Конституции
Вещание семи телеканалов Russia Today запретили в Латвии
Медики Парижа вышли на акцию протеста
Новая концепция отдыха и выгодные пакетные туры на "Роза Хутор"
Си Цзиньпин подписал скандальный закон о нацбезопасности в Гонконге
Эндокринолог: "Связь между коронавирусом и диабетом не доказана"
На Украине недовольны визитом депутатов Европарламента в Крым
"Химки" всё же будут выступать в РПЛ в следующем сезоне
Лукашенко рассказал, когда начнется новая война
Глава НАТО призвал к диалогу с Россией
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Общество
Названа дата начала учебного года в России
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Василий Амирджанов Опричники BLM зачищают культурный ландшафт Василий Амирджанов Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Роды в США: преимущества и цена вопроса
Россия займет четвертое место в мире без США
В Волгограде мужчина надругался над двумя мальчиками в бане
Россия займет четвертое место в мире без США
Опричники BLM зачищают культурный ландшафт
Главная дачница России Октябрина Ганичкина развеивает мифы садоводов
Россия займет четвертое место в мире без США
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Путин попросил чиновников не искать ему замену
Многодневное голосование: доводы "за" и "против"
Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом"
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Экономист Бунич: "Копировать мировые финансовые структуры – это тупик"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Марихуана - наркотик или лекарство?
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ