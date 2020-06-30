Подавляющее большинство немецких компаний, которые работают с Российской Федерацией, выступают за отмену антироссийских санкций в Евросоюзе.
Об этом стало известно из опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты.
"Абсолютное большинство (95%) немецких компаний в России выступает за постепенное или незамедлительное снятие европейских санкций в отношении РФ. Только 5% считают, что санкции должны быть сохранены. Ни одна компания не высказалась в пользу ужесточения санкций", — сказано в отчете опроса.
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