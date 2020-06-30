Немецкие бизнесмены призвали ЕС отменить санкции против России

Подавляющее большинство немецких компаний, которые работают с Российской Федерацией, выступают за отмену антироссийских санкций в Евросоюзе.

Об этом стало известно из опроса Российско-Германской внешнеторговой палаты.