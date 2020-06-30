Трамп часто "заигрывает" с Путиным во время разговоров по телефону

Президент США Дональд Трамп никогда не готовится к телефонным разговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому часто "заигрывает" с ним по телефону.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Также источники рассказали, что американский лидер "часто бредил" в разговорах с другими главами государств. Трамп любит покритиковать бывших президентов США, в особенности Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. Их он называл "глупцами" и "слабаками".