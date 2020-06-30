Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Кремле оценили явку на голосование по Конституции
Путин сегодня вновь выступит перед россиянами
Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Медведя приговорили к смерти за нападение на туристов
Политолог: без поддержки Европы Украина не станет республикой
Сотрудница почты украла сигареты на 3 млн
Ездовых собак начали разводить более 10 тысяч лет назад
Новый потерпевший появился в деле Михаила Ефремова
Детские сады готовы открыть в Подмосковье

Трамп часто "заигрывает" с Путиным во время разговоров по телефону

Мир

Президент США Дональд Трамп никогда не готовится к телефонным разговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому часто "заигрывает" с ним по телефону.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Также источники рассказали, что американский лидер "часто бредил" в разговорах с другими главами государств. Трамп любит покритиковать бывших президентов США, в особенности Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего. Их он называл "глупцами" и "слабаками".

Последние материалы
Медведя приговорили к смерти за нападение на туристов
Политолог: без поддержки Европы Украина не станет республикой
Сотрудница почты украла сигареты на 3 млн
Ездовых собак начали разводить более 10 тысяч лет назад
Новый потерпевший появился в деле Михаила Ефремова
Детские сады готовы открыть в Подмосковье
В Чечне восстановят железнодорожные перевозки
В Краснодаре расстреляли местного бизнесмена
В 2021 году выйдет игра по мотивам книг о Гарри Поттере
В Москве с коронавирусом госпитализирована Анита Цой
Популярное
Формула небес
Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"

Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.

Астролог, предсказавший коронавирус, предрек миру новую "катастрофу"
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Макаревичу напомнили, как он выступал для Ельцина за деньги ЦРУ
Бывший СССР
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Общество
Названа дата начала учебного года в России
Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова Василий Амирджанов МВД помогло художнице Цветковой стать известной Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер
Комментарии
Марихуана - наркотик или лекарство?
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Суздальцев: Лукашенко всего два раза был союзником России
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Игорь Гундаров: вместо Конституции получается бульварное чтиво
Телефонный фронт Закира Гасанова
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
Россия готовится к защите русскоязычных в СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ