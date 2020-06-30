Медведя приговорили к смерти за нападение на туристов

В Италии медведь напал на двух туристов и чуть не загрыз их. Власти страны приговорили животное к смертной казни и сейчас ведут на него охоту.

Примечательно, что в итальянских лесах уже существует инфраструктура для поиска медведей, приговоренных к смерти. Их отслеживают с помощью камер и образцов ДНК.

В ранах потерпевших туристов были обнаружены частицы меха и слюна животного, из которых смогли вывести ДНК.