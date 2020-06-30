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Политолог: без поддержки Европы Украина не станет республикой

Мир » Бывший СССР » Украина

В ближайшее время Украины вряд ли станет парламентской республикой. Это сложно сделать без поддержки западных партнеров, которые на данном этапе в таких изменениях не заинтересованы.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Переход на парламентскую республику давно уже обсуждается. И большинство финансово-политических групп поддерживает такой переход, потому что парламент учитывает максимально широкий спектр социальных, политических, региональных, экономических интересов в отличие от президента. Это предложение поддерживают разные политики от "Народного фронта" Яценюка в свое время, заканчивая сегодня оппозиционной платформой "Европейской солидарностью". Такая глубокая трансформация требует внешней поддержки западных партнеров, которые на данном этапе, скорее всего, будут против, потому что при парламентской модели власть перетекает из рук одной фигуры, с которой легко наладить диалог, в руки многих-многих игроков, с которыми намного сложнее договориться, на которых намного сложнее давить", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что для Украины переход на парламентскую модель — "вопрос выживания". Вероятнее всего, страна придет к этому через 3-5 лет.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.

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