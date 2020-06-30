Первой страной, куда полетят россияне, станет Турция?

Турция может стать первой страной, куда полетят россияне после открытия границ. Вопрос возобновления авиасообщения с этой страной рассматривают сейчас в России.

Возможно, что первые рейсы будут доступны уже с 15 июля. О такой возможности заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелеты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются", — пояснил министр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в турецких аэропортах туристов будут проверять на коронавирус. Новые правила работы вступят в силу 1 июля. Тотальной проверки не ожидается. Тест придется сдать тем, у кого будут внешние признаки заболевания.

Между тем россияне неактивно планируют заграничный отдых в этом году. В основном заявки приходятся на конец лет. Россиян интересуют Турция, Германия и Чехия.