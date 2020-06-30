На Украине начнут производить снаряды для советских "Градов"

Украинские власти сообщили, что в стране хотят возобновить производство снарядов для советских "Градов", которые использовались во время боевых действий в Донбассе.

"Снаряд должен заменить в ВСУ советские боеприпасы для РСЗО "Град", а также уже считающиеся украинскими БМ-21УМ "Берест" и РСЗО "Ивушка", — сообщает источник.

Производить снаряды буду в Павлодаре.