Украинские власти сообщили, что в стране хотят возобновить производство снарядов для советских "Градов", которые использовались во время боевых действий в Донбассе.
"Снаряд должен заменить в ВСУ советские боеприпасы для РСЗО "Град", а также уже считающиеся украинскими БМ-21УМ "Берест" и РСЗО "Ивушка", — сообщает источник.
Производить снаряды буду в Павлодаре.
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