Ни один из претендентов на пост президента Польши не смог набрать необходимое для победы количество голосов. Страну ждет второй тур президентских выборов.
Осталось всего два кандидата — действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Первый по результатам выборов, которые состоялись 28 июня, набрал 43,5% голосов, второй — 30,46%.
Как отметили в Госизбиркоме, Дуду в основном поддерживали жители небольших городов и сельской местности. В крупных городах лидером был Тшасковский.
Явка на президентские выборы составила 64,51%. Это самый высокий показатель, который был в Польше на выборах главы государства. Повторное голосование пройдет 12 июля. Гражданам предстоит выбрать одного из двух кандидатов.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Польше нет кандидатов на пост президента, которые хотели бы наладить отношения с Россией. Поэтому ждать улучшения отношений не стоит, кто бы ни стал новым главой государства.
Еще до выборов директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов называл главных соперников Анджея Дуды. В начале июня он заявил, что действующему президенту придется побороться за свое место с независимым кандидатом Шимоном Головнёй и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.