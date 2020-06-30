Польшу ждет второй тур президентских выборов

Ни один из претендентов на пост президента Польши не смог набрать необходимое для победы количество голосов. Страну ждет второй тур президентских выборов.

Осталось всего два кандидата — действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Первый по результатам выборов, которые состоялись 28 июня, набрал 43,5% голосов, второй — 30,46%.

Как отметили в Госизбиркоме, Дуду в основном поддерживали жители небольших городов и сельской местности. В крупных городах лидером был Тшасковский.

Явка на президентские выборы составила 64,51%. Это самый высокий показатель, который был в Польше на выборах главы государства. Повторное голосование пройдет 12 июля. Гражданам предстоит выбрать одного из двух кандидатов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Польше нет кандидатов на пост президента, которые хотели бы наладить отношения с Россией. Поэтому ждать улучшения отношений не стоит, кто бы ни стал новым главой государства.

Еще до выборов директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов называл главных соперников Анджея Дуды. В начале июня он заявил, что действующему президенту придется побороться за свое место с независимым кандидатом Шимоном Головнёй и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.