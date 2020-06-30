У Владимира Зеленского есть все шансы стать последним президентом Украины. Такое мнение высказал оппозиционный депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Я еще год назад сказал, что Владимир Зеленский будет или самым успешным президентом, или последним президентом Украины, потому что мы станем парламентской республикой. И я думаю, что сегодня мы близки ко второму варианту", — утверждает парламентарий.