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В США белые вынуждены с оружием в руках защищать свои дома

Мир

Протесты, начавшиеся в Америке после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, посмертно ставшего символом борьбы за права чернокожих, все чаще переходят в разряд банальных уличных беспорядков.

Супруги Макклоски, занимающиеся адвокатской практикой, были вынуждены с оружием в руках защищать свой дом в городке Сент-Луис (штат Миссури) от толпы активистов движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

На видеозаписи видно, что в руках стоящего на пороге дома Марка Макклоски - автоматическая винтовка M16, а у его жены Патти - пистолет Walther PPK.

Их окружили разгоряченные демонстранты, которые выкрикивают оскорбления и угрозы. За что? За то, что "белые" и за то, что посмели не испугаться, когда бандиты (по-иному эту толпу сложно назвать) сломали ворота соседнего дома.

Как отмечают СМИ, инцидент произошёл, когда толпа сторонников Black Lives Matter направлялась к дому мэра города, чтобы потребовать её отставки.

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