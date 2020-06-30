ВОЗ: в случае с пандемией худшее все еще впереди

Всемирная организация здравоохранения предупредила сегодня, что в случае с пандемией COVID-19 "самое худшее еще может быть впереди".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предостерег правительства всех стран от "поспешного, непродуманного выхода из карантина", заявив, что вирус заразит гораздо больше людей, если "не начать проводить правильную политику".

"Даже если статистика заражений улучшается, схема действий должна оставаться четкой: тест, трассировка, изоляция и карантин", - сказал он.

Пандемия сегодня

С момента появления коронавируса в Китае в конце прошлого года во всем мире было зарегистрировано более 10 миллионов случаев заболевания.

Число умерших пациентов в настоящее время превышает полмиллиона человек. Половина мировых случаев заболевания была в США и Европе, сейчас число COVID-инфицированных быстро растет в Америке.

Вирус также поражает Южную Азию и Африку, где он, как ожидается, не достигнет своего пика до конца июля.

На виртуальном брифинге глава ВОЗ сказал:

"Мы все устали и хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что ситуация даже не близка к тому, чтобы закончиться. Хотя многие страны добились определенного прогресса, в глобальном масштабе пандемия ускоряется. отсутствие глобальной солидарности и разделенность мира фактически помогают распространению вируса... самое худшее еще впереди."

Он также настоятельно призвал правительства последовать примеру Германии, Южной Кореи и Японии, которые "не спешат снимать ограничения".