ЕС откроет границы для жителей 14 "безопасных" стран

Евросоюз назвал 14 стран, граждане которых считаются "безопасными" и могут въезжать на его территорию с 1 июля, несмотря на пандемию.

В нынешний" безопасный " список, который все еще может быть изменен, входят Австралия, Алжир, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В списке, как отмечает ВВС, нет США, Бразилии и Китая.

Кроме того, пограничный контроль снимется для граждан ЕС, путешествующих внутри блока.

Правила для британских путешественников рассматривались отдельно на переговорах по Brexit. Было принято решение, что англичане будут пользоваться в поездках теми же привилегиями, что и граждане ЕС до конца переходного периода Brexit, 31 декабря.

Процедура ЕС по формализации списка и критериев, по которым страны считаются безопасными или нет, должна быть завершена к полудню сегодняшнего дня, 30 июня.