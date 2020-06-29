В США уровень бедности в апреле-мае упал до 8,6% (в январе данный показатель был равен 10,9%). Об этом говорится в исследовании экспертов Института Беккера Фридмана Чикагского университета.
За последние 20 лет уровень бедности снижался более чем на один процентный пункт только один раз.
Финансовое положение тех, кто раньше считался бедным, заметно улучшилось антикризисным мерам, которые были предприняты государством.
До 22 мая власти США выплатили гражданам пособие на сумму $257 миллиардов. Плюс американцы получили $140 миллиардов по программе страхования от безработицы. В результате доходы граждан выросли более чем на 10%. Две трети жителей США, которым дополнительно выделили $600 долларов в виде пособия, теперь стали получать больше, чем когда они работали.
ВВП США за первую четверть текущего года упал на 4,8%, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 30-х годов XX века. Тогда сенат решил выделить два триллиона долларов, чтобы поддержать экономику страны. В мае правительство выделило еще $3 триллиона на эти же цели.
Ранее "Правда.Ру" писал о том, что для того, чтобы восстановить экономику США понадобится лет десять.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.