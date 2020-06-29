В США в разгар коронавируса снизился уровень бедности

В США уровень бедности в апреле-мае упал до 8,6% (в январе данный показатель был равен 10,9%). Об этом говорится в исследовании экспертов Института Беккера Фридмана Чикагского университета.

За последние 20 лет уровень бедности снижался более чем на один процентный пункт только один раз.

В США стало меньше бедных

Финансовое положение тех, кто раньше считался бедным, заметно улучшилось антикризисным мерам, которые были предприняты государством.

До 22 мая власти США выплатили гражданам пособие на сумму $257 миллиардов. Плюс американцы получили $140 миллиардов по программе страхования от безработицы. В результате доходы граждан выросли более чем на 10%. Две трети жителей США, которым дополнительно выделили $600 долларов в виде пособия, теперь стали получать больше, чем когда они работали.

ВВП США за первую четверть текущего года упал на 4,8%, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 30-х годов XX века. Тогда сенат решил выделить два триллиона долларов, чтобы поддержать экономику страны. В мае правительство выделило еще $3 триллиона на эти же цели.

Ранее "Правда.Ру" писал о том, что для того, чтобы восстановить экономику США понадобится лет десять.