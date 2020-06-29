Экономист М.Делягин: "Отобрать сбережения россиян — это элементарно"

Экономист Михаил Делягин заявил, что накопленные в банках сбережения можно легко отобрать.

"Отобрать ваши сбережения — это элементарно. Для этого даже не нужно заморачиваться, как сделали в 1991 году. Гораздо проще для этого банкротить банки, в которых вы держите свои сбережения. Тогда вы получите свои миллион четыреста, не больше", — отметил экономист, отвечая на вопрос одного из подписчиков о том, легко ли либералам отобрать у россиян сбережения.

Он также добавил, что в тот период, несмотря на все усилия, далеко не все граждане смогли получить от банка свои деньги. После этого могут начать повышать цены на товары, вводить новые штрафы и без причин замораживать счета.

Делягин заявил, что не согласен с тем, что россияне хранят большие суммы денег в банках. Он отметил, что рекордная сумма не в банках, а во вложениях.

"Частные состояния россиян составляют более 3 трлн. долларов, за 20 лет путинской России эти вложения выросли в 16 раз со 100 млрд долларов. Подчеркну, что это легализованные средства, которые находятся в рыночных активах: деньги на счетах, элитная недвижимость и вложения в ценные бумаги", — подчеркнул экономист.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские банки не будут блокировать просроченные карты.