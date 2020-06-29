Трамп поручил коллегам придумать новое прозвище для Байдена

Президент США Дональд Трамп попросил своих сторонников придумать новое прозвище для своего оппонента на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

Сейчас за политиком закреплено прозвище "Сонный Джо", однако, по мнению Трампа, оно уже не способствует снижению его рейтинга.

Трамп хочет, чтобы новое прозвище закрепило в головах американцев образ Байдена, как человека, который страдает старческим маразмом или шизофренией.