В Китае опровергли заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Пекин пытается "колонизировать" Африку.
С опровержением выступил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
"Подобные заявления не опираются на реальные факты, это очернение репутации нашей страны. Надеемся, что американцы воздержатся от ядовитых политических выпадов и перестанут клеветать на страны, предпринимающие усилия для противодействия вирусу", — сообщил дипломат.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.