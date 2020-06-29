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Китай отверг обвинения в "колонизации" Африки

Мир

В Китае опровергли заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Пекин пытается "колонизировать" Африку.

С опровержением выступил представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

"Подобные заявления не опираются на реальные факты, это очернение репутации нашей страны. Надеемся, что американцы воздержатся от ядовитых политических выпадов и перестанут клеветать на страны, предпринимающие усилия для противодействия вирусу", — сообщил дипломат.

 

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