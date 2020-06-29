Песков высказался о разрушении памятников в США

В США наблюдается массовая волна вандализма в отношении исторических памятников. Американцы сносят и разбивают памятники известным политическим деятелям прошлого.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что такой период был и в истории современной России.