В США наблюдается массовая волна вандализма в отношении исторических памятников. Американцы сносят и разбивают памятники известным политическим деятелям прошлого.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что такой период был и в истории современной России.
"Что касается сноса памятников, то сейчас это приобрело массовый характер, вы знаете, что у нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили, это не самый был блистательный период нашей истории", — пояснил представитель Кремля.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.