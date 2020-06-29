Ведущая одного из украинских телеканалов Диана Панченко призналась, что не может говорить правду о том, что происходит в Донбассе.
По её словам, существует ряд запретов на освещение политических событий в стране и за рубежом.
"Я часто осекаюсь, когда мы обсуждаем конфликт в Донбассе. Потому что понимаю: если сейчас скажу, что, например, ОБСЕ зафиксировала обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, могут возникнуть проблемы. Очень многое фильтруешь…" — пояснила Панченко.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.