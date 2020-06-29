Украинская телеведущая: не могу говорить правду об обстрелах Донбасса

Ведущая одного из украинских телеканалов Диана Панченко призналась, что не может говорить правду о том, что происходит в Донбассе.

По её словам, существует ряд запретов на освещение политических событий в стране и за рубежом.