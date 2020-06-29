Главным политическим и экономическим союзником России остается Белоруссия.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он утверждает, что власти РФ не хотят потерять Белоруссию, поскольку она слишком важна для благополучия России.

"Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего — политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", — пояснил Лукашенко.