Ли Кэцян: КНР готов по-максимуму вложиться в восстановление экономики

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в воскресенье призвал к непрерывным усилиям по расширению мер выхода из карантина по коронавирусу и стабилизации общих показателей внешней торговли и инвестиций.

По словам Ли, политику "открытия экономики" необходимо проводить планомерно и по возможности ускоренными темпами, поскольку это имеет большое значение для стабилизации экономики и занятости".

С таким заявлением Ли Кэцян выступил на симпозиуме правительственных чиновников и руководителей предприятий.

"В ближайшие месяцы внешняя торговля страны будет оставаться сложной, поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру и погружает мировую экономику в рецессию, в то время как китайская экономика глубоко интегрирована в мировую. Нам необходимо усилить меры по обеспечению стабильности на шести фронтах и безопасности в шести областях, содействуя при этом повышению уровня открытости", — сказал китайский премьер-министр.

ДЛЯ СПРАВКИ

Шесть фронтов: занятость, финансовый сектор, внешняя торговля, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции и ожидания.

Как правительство Китая будет поддерживать экономику

Ли Кэцян рассказал, что правительством страны разрабатываются новые меры для поддержания стабильности внешней торговли и инвестиций:

для расширения поддержки для обеспечения безопасности малых, средних, микро- и крупных фирм, трудоемких компаний;

для оказания помощи крупным предприятиям внешней торговли в решении проблем обеспечения стабильности занятости.

"С этой целью мы (правительство КНР — Прим. ред.) призываем

улучшить реализацию скидок по экспортным налогам, направляя финансовые учреждения на укрепление финансовой поддержки для облегчения трудностей ликвидности предприятий внешней торговли, используя потенциал реформы по упрощению процедур таможенного оформления и оптимизации услуг для предприятий;

предпринять усилия по укреплению связей и координации с соответствующими странами;

разблокировать международные каналы грузовых перевозок и открыть больше "быстрых путей" для обеспечения удобства деловых кругов;

внешнеторговые компании ускорить трансформацию и модернизацию, а также повысить качество и добавленную стоимость экспортной продукции, одновременно ускоряя развитие трансграничной электронной торговли, онлайн-торговли и других новых моделей;

укреплять международное сотрудничество в различных областях и на различных уровнях;

расширять возможности для открытия сектора услуг, особенно высокотехнологичной сферы, с тем чтобы создать рыночную, правовую и интернационализированную деловую среду".

Премьер-министр также призвал к оптимизации преференциальной политики для привлечения большего числа иностранных инвесторов, а также к более решительным усилиям по поддержанию стабильности производственных и сбытовых цепочек.