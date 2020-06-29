Премьер-министр Китая Ли Кэцян в воскресенье призвал к непрерывным усилиям по расширению мер выхода из карантина по коронавирусу и стабилизации общих показателей внешней торговли и инвестиций.
По словам Ли, политику "открытия экономики" необходимо проводить планомерно и по возможности ускоренными темпами, поскольку это имеет большое значение для стабилизации экономики и занятости".
С таким заявлением Ли Кэцян выступил на симпозиуме правительственных чиновников и руководителей предприятий.
"В ближайшие месяцы внешняя торговля страны будет оставаться сложной, поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру и погружает мировую экономику в рецессию, в то время как китайская экономика глубоко интегрирована в мировую. Нам необходимо усилить меры по обеспечению стабильности на шести фронтах и безопасности в шести областях, содействуя при этом повышению уровня открытости", — сказал китайский премьер-министр.
ДЛЯ СПРАВКИ
Шесть фронтов: занятость, финансовый сектор, внешняя торговля, иностранные инвестиции, внутренние инвестиции и ожидания.
Ли Кэцян рассказал, что правительством страны разрабатываются новые меры для поддержания стабильности внешней торговли и инвестиций:
"С этой целью мы (правительство КНР — Прим. ред.) призываем
Премьер-министр также призвал к оптимизации преференциальной политики для привлечения большего числа иностранных инвесторов, а также к более решительным усилиям по поддержанию стабильности производственных и сбытовых цепочек.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.