Заробитчане - главная надежда сельского хозяйства Финляндии

Сельское хозяйство Финляндии спасать от коронавирусного кризиса будут украинцы.

По словам Туули Хухтилайнен, официального представителя миграционной службы страны, ожидается, что в Финляндию для этого летом приедут порядка девяти тысяч заробитчан из Незалежной.

"Сезонные рабочие могут получить спецвизу в дипломатических представительствах Финляндии на Украине. Она даст им право находиться в стране до 90 дней в течение одного полугодия", — рассказала чиновница.

Туули Хухтилайнен уточнила, что украинцы уже массово подают документы на оформление:

"На текущий момент выдано порядка 8,7 тысяч разрешений на сезонную работу в 2020 году. В основном приехать хотят граждане Украины".

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