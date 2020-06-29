Сельское хозяйство Финляндии спасать от коронавирусного кризиса будут украинцы.
По словам Туули Хухтилайнен, официального представителя миграционной службы страны, ожидается, что в Финляндию для этого летом приедут порядка девяти тысяч заробитчан из Незалежной.
"Сезонные рабочие могут получить спецвизу в дипломатических представительствах Финляндии на Украине. Она даст им право находиться в стране до 90 дней в течение одного полугодия", — рассказала чиновница.
Туули Хухтилайнен уточнила, что украинцы уже массово подают документы на оформление:
"На текущий момент выдано порядка 8,7 тысяч разрешений на сезонную работу в 2020 году. В основном приехать хотят граждане Украины".
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