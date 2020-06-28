Президент США удалил видеоролик с выкриком "Белая сила"

Дональд Трамп удалил видеоролик, загруженный в воскресенье из-за нацистского лозунга.

На видеоролике один из сторонников Трампа выкрикнул "Белая сила", проезжая мимо протестующих.

В белом доме заявили о том, что президент просто не услышал эту фразу.