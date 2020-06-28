Дональд Трамп удалил видеоролик, загруженный в воскресенье из-за нацистского лозунга.
На видеоролике один из сторонников Трампа выкрикнул "Белая сила", проезжая мимо протестующих.
В белом доме заявили о том, что президент просто не услышал эту фразу.
"Что он действительно видел, так это невероятный энтузиазм многих его сторонников", — заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.