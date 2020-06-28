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Рейтинг Зеленского в два раза снизился, а Порошенко - повысился

Мир » Бывший СССР » Украина

Социологи на Украине провели исследование и выяснили, что нынешний президент страны Владимир Зеленский за год правления потерял половину своих сторонников среди населения.

В июне 2019 года за Зеленского готовы были отдать голос 56,1% жителей, однако сейчас это готовы сделать только 25,3% украинцев.

Примечательно, что экс-президенту Украины Петру Порошенко удалось в два раза нарастить свой рейтинг за последний год. Сейчас за него готовы проголосовать 11,1%.

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