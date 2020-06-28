Лукашенко станцевал с выпускниками

Белорусский лидер Александр Лукашенко открыл республиканский бал выпускников. Глава государства заготовил для молодежи не только торжественную речь, но и танец с одной из выпускниц.

"Я знаю, эти годы были яркими, интересными, но и нелегкими. Освоить профессию — великий труд, и я честно горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно", — обратился президент к выпускникам.

На бал приехала известная украинская певица Таисия Повалий. Под её песни Лукашенко танцевал с выпускниками в неформальной обстановке.