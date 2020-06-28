Бывший советник американского лидера Джон Болтон оценил шансы Дональда Трампа на переизбрание на второй срок.

"Я верю, что Америка сможет восстановиться после первого срока Дональда Трампа, я твёрдо верю в это. Однако я больше обеспокоен вторым сроком, это касается не только решений относительно национальной безопасности, а разложения общественного диалога", — рассказал экс-чиновник журналистам.