В ЛНР на растяжке подорвался украинский солдат

В ЛНР погиб украинский солдат, который подорвался на растяжке. Примечательно, что растяжка была установлена 93-й бригадой ВС Украины.

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, инцидент произошел 27 июня в районе подконтрольного ЛНР населённого пункта Желобок. Украинский военнослужащий попытался пробраться к месту падения беспилотника "Фантом", который потерял управление и упал в "серой зоне".