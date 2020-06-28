В США полностью прекратился вандализм в отношении памятников после того как президент Дональд Трамп ввел за это наказание в виде десяти лет лишения свободы.
Об этом сообщил сам американский лидер.
"После введения жёсткого десятилетнего тюремного заключения для тех, кто оскверняет памятники, статуи и так далее, и после того, как многих начали арестовывать по всей стране, акты вандализма полностью прекратились", — написал Трамп в Twitter.
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