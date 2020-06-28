Дональд Трамп утверждает, что статья NYT о сговоре России с афганским движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) является "заказухой".

"Может, это просто очередная "заказуха" липовой Times, как это было с их неудавшейся фальсификацией о России с обвинением в его сговоре с Москвой во время выборов 2016 года? Кто их "источник"?", — написал американский лидер в Twitter.

"Никто не докладывал мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата (Белого дома) Марку Мидоусу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил "анонимный источник" через фейковое СМИ The New York Times. Все это отрицают, да и нападений на нас было не много", — утверждает Трамп.