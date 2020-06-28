Власти Крыма не планируют обращаться к президенту Украины за помощью.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что республика никогда не нуждалась и не будет нуждаться в помощи со стороны Украины.
"Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.