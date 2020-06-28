Аксенов: нам не нужна вода Зеленского

Власти Крыма не планируют обращаться к президенту Украины за помощью.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что республика никогда не нуждалась и не будет нуждаться в помощи со стороны Украины.