Пушков назвал отличия между Трампом и Зеленским

Президентов США и Украины нельзя сравнивать, хотя они оба не имели политического опыта до вступления в должность главы государства.

Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков.

Трамп, по словам Пушкова, является крупным бизнесменом, который руководил не одной большой компанией. Сейчас американский лидер точно знает, какие изменения хочет видеть в стране и имеет четкий план действий на этот счет.

У Зеленского же был опыт управления небольшой организацией по производству фильмов и совершенно нет никакого плана относительно дальнейших действий на должности президента Украины.