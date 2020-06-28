Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил текущего американского лидера в предательстве солдат своей армии.
Он утверждает, что Дональд Трамп предал военнослужащих США, если статья в NYT о сговоре России и "Талибана" (запрещенная в России организация) окажется правдивой, поскольку президент позвал РФ принять участие в саммите "Большой семерки".
Примечательно, что журналисты NYT не смогли предоставить ни одного доказательства свой теории.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.