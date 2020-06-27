В Букингемском дворце нашли множество секретных комнат

Часть Букингемского дворца всегда открыта для туристов и прессы, однако существуют секретные комнаты, в которых вход запрещен даже персонажу дворца.

В распоряжении издания The Sun появился список всех секретных комнат дворца.

Члены королевской семьи могут пользоваться кинотеатром, кабинетом врача, бассейном, собственной почтовой службой, часовней, а также банкоматом.