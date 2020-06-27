Часть Букингемского дворца всегда открыта для туристов и прессы, однако существуют секретные комнаты, в которых вход запрещен даже персонажу дворца.
В распоряжении издания The Sun появился список всех секретных комнат дворца.
Члены королевской семьи могут пользоваться кинотеатром, кабинетом врача, бассейном, собственной почтовой службой, часовней, а также банкоматом.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.