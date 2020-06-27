Главный санитар Украины мечтает быть избранным на пост президента

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил того, что в будущем выдвинется на пост президента страны.

"Наверное, да, (хочу стать президентом — Прим. ред.)", — сказал врач в интервью изданию "Гордон" в ответ на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины.

Он также не исключил того, что может согласиться стать мэром столицы Украины, если бы поступило такое предложение.