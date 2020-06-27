Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил того, что в будущем выдвинется на пост президента страны.
"Наверное, да, (хочу стать президентом — Прим. ред.)", — сказал врач в интервью изданию "Гордон" в ответ на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины.
Он также не исключил того, что может согласиться стать мэром столицы Украины, если бы поступило такое предложение.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.