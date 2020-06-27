Украина находится на грани распада, поскольку за прошедший год Владимир Зеленский не реализовал ни одного своего обещания.

Такое заявление сделал украинский журналист Дмитрий Гордон.

"То время мне запомнилось ощущением надежды, а сейчас — ощущение возможного конца. Я чувствую большую тревогу. У меня есть ощущение, что страна на грани распада, она неуправляема. Я не считаю, что я разбираюсь в политике, потому что, если бы я разбирался, у меня бы не было надежды год назад. А она у меня была и большая. А умные люди мне говорили: "из ничего не бывает что-то", — объяснил журналист.