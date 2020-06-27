России удалось опередить Украину в реализации экономических реформ и дерегуляции экономики.

Такое мнение высказал глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

"В России есть много вещей, которые мы пытаемся исправить на Украине, которые в России решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас. По дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины. И по налоговой системе они далеко ушли. Они реально гораздо больше слушают бизнес, чем мы. Россияне выигрывают у нас войну на фронте реформ", — утверждает Саакашвили.