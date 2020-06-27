Всемирный банк одобрил кредит Украине в размере $350 миллионов

Украина получит от Всемирного банка кредит в размере 350 миллионов долларов.

Соответствующее решение принял Совет исполнительных директоров Всемирного банка.

Первый займ должен пойти на реализацию экономических реформ, которые направлены на экономическое становление государства

Второй займ будет направлен на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и усиление пенсионных выплат уязвимому населению.