Украинцы устроили акцию за легализацию каннабиса

Возле здания офиса Владимира Зеленского проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис.

Ранее было известно, что Владимир Зеленский заявлял о том, что вопрос о легализации марихуаны навсегда закрыт.

За использования каннабиса в медицинских целях выступила бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.