Возле здания офиса Владимира Зеленского проходит акция с требованием легализовать медицинский каннабис.
Ранее было известно, что Владимир Зеленский заявлял о том, что вопрос о легализации марихуаны навсегда закрыт.
За использования каннабиса в медицинских целях выступила бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам конституции, так и фундаментальным правам человека", — цитирует агентство организаторов акции.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.