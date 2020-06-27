В Киеве ухудшается эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.

С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась ещё на 142 человека", — написал градоначальник в личном Telegram-канале.