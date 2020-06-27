Социальная сеть Facebook поменяла правило написания названия города Киева английскими буквами.

Российскую транслитерацию "Kiev" поменяли на правильную — "Kyiv".

"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в фейсбуке.