Социальная сеть Facebook поменяла правило написания названия города Киева английскими буквами.
Российскую транслитерацию "Kiev" поменяли на правильную — "Kyiv".
"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в фейсбуке.
По словам политика, все старые записи, хэштеги и отметки будут отмечаться по прошлому правилу.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.