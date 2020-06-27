Депутат Верховной рады Украины заявила о необходимости стерилизовать некоторых граждан страны.
Слова политика вызвали бурные обсуждения со стороны общества.
В ответ на такое громкое заявление депутат рады Вадим Рабинович рассказал о том, что власти Киева подписали тайное соглашение, которое подразумевает сокращение численности населения страны.
"Им нужна страна максимум с 10 миллионами населения, они давно это говорят", — сказал Рабинович.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.