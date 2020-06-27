Рабинович: им нужно сократить численность граждан до десяти миллионов

Депутат Верховной рады Украины заявила о необходимости стерилизовать некоторых граждан страны.

Слова политика вызвали бурные обсуждения со стороны общества.

В ответ на такое громкое заявление депутат рады Вадим Рабинович рассказал о том, что власти Киева подписали тайное соглашение, которое подразумевает сокращение численности населения страны.