На Украине могут усилить карантинный режим из-за новых вспышек заражений COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в принятии данных мер нуждаются тринадцать областей.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19", — сказал Степанов на брифинге в субботу.