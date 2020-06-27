На Украине могут усилить карантинный режим из-за новых вспышек заражений COVID-19.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в принятии данных мер нуждаются тринадцать областей.
"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19", — сказал Степанов на брифинге в субботу.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.