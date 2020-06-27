Количество штатов в США может увеличиться на один уже в ближайшее время.
Конгресс США одобрил присвоение статуса штата округу Колумбия.
За присвоение округу статуса штата проголосовали 232 конгрессмена. Не поддержали идею - 180. Примечательно, что сейчас округ Колумбия, в котором находится американская столица - город Вашингтон, не относится ни к одному из 50 штатов.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.