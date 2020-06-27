В США может появиться ещё один штат

Количество штатов в США может увеличиться на один уже в ближайшее время.

Конгресс США одобрил присвоение статуса штата округу Колумбия.

За присвоение округу статуса штата проголосовали 232 конгрессмена. Не поддержали идею - 180. Примечательно, что сейчас округ Колумбия, в котором находится американская столица - город Вашингтон, не относится ни к одному из 50 штатов.