Недавно украинские СМИ показали визит президента страны Владимира Зеленского в Прикарпатье. Глава государства приехал для оценки последствий наводнения.
Однако сразу после выхода из машины увяз в грязи в своих лакированных туфлях и не смог продолжать движение.
"Сапоги, сапоги! Сапоги президенту", — крикнул охранник президента и один из местных жителей принёс ему пару сапог.
Журналисты предполагают, что Зеленский надел их поверх туфлей.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.