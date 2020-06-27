Стало известно, как Зеленский надел сапоги "53 размера"

Недавно украинские СМИ показали визит президента страны Владимира Зеленского в Прикарпатье. Глава государства приехал для оценки последствий наводнения.

Однако сразу после выхода из машины увяз в грязи в своих лакированных туфлях и не смог продолжать движение.

"Сапоги, сапоги! Сапоги президенту", — крикнул охранник президента и один из местных жителей принёс ему пару сапог.

Журналисты предполагают, что Зеленский надел их поверх туфлей.