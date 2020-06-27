Во время раскопок на леднике в штате Аляска обнаружили останки погибших в авиакатастрофе.
Военный самолет, который летел на Аляску из Вашингтона врезался в гору Гэннетт. Во время аварии погиб 41 пассажир и 11 участников состава экипажа.
В этом месяце на леднике находили останки людей, элементы декора, обломки самолета и многое другое. Все найденные вещи планируется отправить родственникам погибших.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.