В штате Аляска обнаружили останки жертв старой авиакатастрофы

Во время раскопок на леднике в штате Аляска обнаружили останки погибших в авиакатастрофе.

Военный самолет, который летел на Аляску из Вашингтона врезался в гору Гэннетт. Во время аварии погиб 41 пассажир и 11 участников состава экипажа.

В этом месяце на леднике находили останки людей, элементы декора, обломки самолета и многое другое. Все найденные вещи планируется отправить родственникам погибших.